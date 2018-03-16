عقد الوزير والنائب السابق خليل الهراوي مؤتمرا صحافيا في مكتبه في حوش الأمراء في زحلة، أعلن فيه ترشحه للأنتخابات النيابية في دائرة زحلة. واعلن الهراوي انه “بعد مشاورات وأتصالات منذ فترة شهرين مع أطراف سياسية متعددة للتعاون الأنتخابي، توصلناالى تفاهم زحلي حول مرجعية وخصوصية المدينة وبلدات القضاء مع مرجع زحلي كبير هو النائب الدكتور نقولا […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » خليل الهراوي اعلن ترشحه عن دائرة زحلة: تفاهم على الانضمام الى لائحة برئاسة نقولا فتوش
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!