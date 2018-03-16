آخر الأخبار
Home » لبنان » خليل الهراوي اعلن ترشحه عن دائرة زحلة: تفاهم على الانضمام الى لائحة برئاسة نقولا فتوش

خليل الهراوي اعلن ترشحه عن دائرة زحلة: تفاهم على الانضمام الى لائحة برئاسة نقولا فتوش

Posted by on March 16, 2018 0 Comment

عقد الوزير والنائب السابق خليل الهراوي مؤتمرا صحافيا في مكتبه في حوش الأمراء في زحلة، أعلن فيه ترشحه للأنتخابات النيابية في دائرة زحلة. واعلن الهراوي انه “بعد مشاورات وأتصالات منذ فترة شهرين مع أطراف سياسية متعددة للتعاون الأنتخابي، توصلناالى تفاهم زحلي حول مرجعية وخصوصية المدينة وبلدات القضاء مع مرجع زحلي كبير هو النائب الدكتور نقولا […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com