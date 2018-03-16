روكز: برنامجي يرتكز على الطائف مع امكان تعديل مواد فيه ليطرح حلولا للازمات وتقوية الجيش والقوى الامنية

نظمت هيئة “التيار الوطني الحر” في زوق مكايل، لقاء مع المرشح عن دائرة كسروان – جبيل العميد الركن المتقاعد شامل روكز في مجمع ” سانسز” في البلدة، في حضور رئيس البلدية ومخاتير وحشد من الفاعليات والأهالي. بعد النشيد الوطني، كلمة ترحيب لجوزف ابي هاشم شدد فيها على ان “نهج العميد روكز الوطني هو النهج الذي […] أقراء المزيد من المصدر