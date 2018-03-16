طالب النائب سرج طورسركيسيان في تصريح من المجلس النيابي، بتفعيل عمل هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية ، وقال:” ما دام البلد اهتمامه فقط بالانتخابات النيابية، يجب ان تعرف الناس ماذا يحصل على الارض.وأحب ان أؤكد الغياب التام لهيئة الاشراف وإختصاصها هو الرقابة على الانتخابات ما قبل وما بعد، وارى ان هذه الهيئة هي هيئة ادارية […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » طورسركيسيان طالب بتفعيل عمل هيئة الاشراف على الانتخابات: أموال توزع في مناطق لرفع الحاصل الانتخابي
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