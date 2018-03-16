فوجئ سائقو السيارات على أحد الطرق السريعة بفيتنام برضيع، بعدما وجدوه أمامهم في مشهد غريب يحاول عبور الطريق زحفًا بمفرده دون وجود أحد معه. وتوقف قائد إحدى السيارات في الوقت المناسب محاولًا إنقاذ الطفل، لتظهر بعدها امرأة قدمت من الاتجاه المعاكس فالتقطته من الطريق، وذهبت به جانبًا. أقراء المزيد من المصدر
Home » فيديو » فيديو مروع .. سائقو سيارات يفاجئون برضيع يزحف بمفرده بمنتصف طريق سريع .. وهذا مصيره !
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!