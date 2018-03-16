منى أحمد تؤكّد أنّ معايير السعادة تختلف بعد الارتباط حسب الأبراج

كشفت خبيرة الأبراج منى أحمد، عن معايير السعادة بعد الارتباط بين الأبراج، مشيرة إلى أنّ “الأبراج الترابية أو الأرضية هي “الثور والعذراء والجدي”، إذا كان شريك حياتكِ ينتمي إلى أحد الأبراج الأرضية، فاعلمي أنه دائمًا ما يريد الشعور بالأمان، فهو مفتاح شعوره بالسعادة، لذلك عليكِ أن تمنحيه هذا الشعور بطريقة عملية بأن تظهري اهتمامكِ الدائم به وبعمله وتشاركيه أحلامه، وتأكدي أنه سيقدّر جهودكِ ويبادلكِ الاهتمام بنفس الطريقة، فبالنسبة لصاحب برج الثور فإنه يحب اللمسات المريحة في المنزل مثل كرسي هزار بجوار المدفأة أو أريكة مريحة، وبالنسبة لصاحب برج العذراء فإنه يعتبر الإيماءات البسيطة والكلمات الرقيقة تعبيرًا كافيًا عن الحب، أما بالنسبة لصاحب برج الجدي فعادة ما تسعده الأشياء الصغيرة مثل تمشية بسيطة أو هدية رقيقة أو حتى رسالة حب من شريك حياته على هاتفه المحمول”.

وأوضحت منى أحمد، في مقابلة مع “العرب اليوم”، أنّ “الأبراج الهوائية تمثّل “الجوزاء والميزان والدلو”، إذا كان شريك حياتكِ ينتمي إلى أحد الأبراج الهوائية، فاعلمي أن أسوأ ما يمكنكِ تقديمه له هو التوقف عن الحديث إليه، لأنه سيشعر وقتها بالتجاهل وعدم التقدير، لذلك حاولي دائما تبادل أطراف الحديث معه وبصفة خاصة فيما يتعلق باهتماماته ، فبالنسبة لصاحب برج الجوزاء فإنه يعشق المرح دائمًا والأحاديث المتصلة حتى لا يتسلل الملل إلى حياته، وبالنسبة لصاحب برج الميزان فإنه عادة ما يحب الشعور بأن بينكما توافقًا وانسجامًا بحيث يتفهّم كل منكما الآخر حتى إذا لم يتفق مع آرائه، أما عن صاحب برج الدلو فهو يعشق النقاشات العميقة التي تتعلق بمعاناة البشر، وسيسعد كثير إذا ما شاركته الأعمال الخيرية التي يعتبرها جزءًا أساسيًا من حياته”.

وأفادت منى أحمد، بأنّ “الأبراج المائية تتمثل في “السرطان والعقرب والحوت”، إذا كان شريك حياتكِ ينتمي إلى أحد الأبراج المائية، فاعلمي أنه شديد الرقة والحساسية والإخلاص حتى لو ظهر لكِ منه غير ذلك، وعادة ما تجعله حساسيته الزائدة في حاجة دائمة لسماع كلمات الحب والاهتمام، أما عن فترات حزنه فلا تحاولي أن تكسري خلوته أو تكثري السؤال عن سبب حزنه، ولكن اتركيه لعزلته وسوف يعود لطبيعته بعد فترة، وبالنسبة لصاحب برج السرطان فإنه شديد الارتباط بمنزله وأسرته لذلك حاولي الحفاظ على نظافة منزلكِ دائما، أما صاحب برج العقرب فإنه يعشق المنزل الهادئ النظيف مع كوب من القهوة وكتاب، ويعتبر صاحب برج الحوت أكثر الأبراج المائية سهولة عند التعامل، فأي كلمة حب رقيقة تسعده إلى أقصى حد، أما الأبراج النارية وهي برج الحمل وبرج الأسد وبرج القوس ، إذا كان شريك حياتكِ ينتمي إلى أحد الأبراج النارية، فإن العاطفة هي اسم اللعبة، فهو يحتاج إلى تعبير دائم منكِ عن مشاعركِ تجاهه، فهو لا يتقبل أبدا أن أقراء المزيد من المصدر