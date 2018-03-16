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مولود برج الحمل يعتبر من الشخصيات المستقلة القوية التي تغري الأخرين لتقليدها

Posted by on March 16, 2018 0 Comment
مولود برج الحمل يعتبر من الشخصيات المستقلة القوية التي تغري الأخرين لتقليدها

مواصفات برج الحمل
يعتبر مولود برج الحمل من الشخصيات المستقلة، القوية والمغناطيسية التي غالبًا ما تغري الأخرين على أن يحذو حذوها لأنها تجلب الإثارة في حياة الأخرين، فهو يعمل، يفكر، ويتخذ القرارات بسرعة، كما أنه من أكثر الصفات ظهورًا على الحمل هي عاطفته المشتعلة على الدوام، والتي لا تنطفئ؛ فمن يفكر في مولود الحمل يتبادر إلى ذهنه دائمًا الإنسان المتيم والعاشق لكل شيء. وتعدّ البراءة والحب والعشق للحياة أشياء تجعل الناس يفصحون عنه، وهو ساحر جذاب، عدائيته تُعشق، وعلى كل من يتعامل مع الحمل ألا ينسى أنه لا يدرك ما يفعل تمامًا لأنه أسير الصدق والوفاء والوضوح ، لكنه يتساءل كثيرًا حتى إذا ظل فضوله ظاهرًا، يتذمر الناس منه ويتسائلون عن علته في كثرة الأسئلة.
ومن مشاهير برج الحمل نزار قباني — جوليا بطرس.

ويسجل هذا الأسبوع بداية شهر شمسي جديد مع انتقال الشمس إلى برج الحمل الناري لتنعم مواليد الأبراج النارية الحمل الأسد والقوس بفترة نارية ولعانة بالأخبار الدسمة والاستثنائية الناجحة والرابحة مع وجود الكواكب، مجتمعة في الحمل اورانوس عطارد الزهرة والشمس ما يعني أن مواليد الأبراج النارية ستعيش شهر بخمسة نجوم بالطليعة برج الحمل . ومع كل هذه النجاحات والايجابيات يبقى على مواليد هذه الأبراج الثور السرطان الميزان والجدي، التنبه لدقة وصعوبة المرحلة المقبلة .

وشهد تاريخ 23 آذار/مارس حركة فلكية مهمة، وهي تراجع كوكب عطارد في برج الحمل يتحدث عن تراجع في لغة الحوار والتواصل والاتصال والتنقلات والملفات القانونية والإدارية، لكل من مواليد السرطان الميزان والجدي.

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