ميقاتي: مكافحة الفساد ووقف العمليات المشبوهة بداية الطريق نحو إعادة بناء الدولة وإستعادة ثقة المواطن

أكد الرئيس نجيب ميقاتي “أن مكافحة الفساد ووقف كل العمليات والمشاريع المشبوهة هما بداية الطريق نحو اعادة بناء الدولة واستعادة ثقة المواطن بها”. وقال في خلال رعايته العشاء السنوي ل”جامعة العزم”: “خلال الفترة السابقة إنتهجنا خطوات رأيناها مفيدة لمصلحة الوطن فقوبلنا بحملات شعواء، وها هم اليوم يعيدون استنساخ تجربتنا .لطالموا سخروا من سياسة “النأي بالنفس” […] أقراء المزيد من المصدر