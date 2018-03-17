أبو فاعور في ذكرى استشهاد كمال جنبلاط في راشيا: لا يمكن للانتخابات ان تكون مبررا او غطاء لأي فتنة

اعتبر عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل أبو فاعور اننا “نعود الى الشهيد كمال جنبلاط في كل استحقاق، نعود اليه اليوم في استحقاق شبيه باستحقاقات كمال جنبلاط، في استحقاق انتخابي مصيري، لأن هذا القانون الانتخابي المسخ الغريب العجيب الذي أقر في غفلة من هذا الزمن السياسي، ربما هو المتغير الأبرز منذ اقرار اتفاق الطائف حتى اليوم […] أقراء المزيد من المصدر