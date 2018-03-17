أسامة سعد نوه بنهج كمال جنبلاط

وجه الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد، التحية للشهيد كمال جنبلاط في الذكرى السنوية الحادية والأربعين لاستشهاده. ونوه ب”النهج الذي سار عليه كمال جنبلاط، نهج الوطنية اللبنانية والسيادة والاستقلال، نهج العروبة الديمقراطية المنفتحة والالتزام بالقضية الفلسطينية، والنهج التقدمي الإنساني”، مشيدا ب”المسيرة النضالية للشهيد كمال جنبلاط الذي جمعته مع رفيق دربه الشهيد معروف سعد، وذلك […] أقراء المزيد من المصدر