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التفتيش المركزي: ميليشيات الادارة، هم الذين ينتحلون صفة ليست لهم

Posted by on March 17, 2018 0 Comment

الحديث عن ميليشيات الادارة استَفزّ “التفتيش المركزي”، وردّ عليه عبر مصدر بارز فيه بمرافعة هجومية قال فيها: “ميليشيات الإدارة” هم المستشارون والإستشاريون الذين يجتاحون الوزارات، ويقيمون إدارة رديفة، تحلّ محل الإدارة الأصيلة، وتقوم بعملها، وتتقاضى مخصّصاتها من أموال الشعب اللبناني. وهم أولئك الذين يختزلون إدارتهم بشخصهم، ويحذفون مواقع المدراء العامّين، ويلغون تأشيرتهم بتشريعاتهم الخاصة […] أقراء المزيد من المصدر

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