الشامسي أضاء صخرة الروشة ضمن مبادرة صناع الأمل لحاكم دبي: يهمنا وصول المبادرة إلى العالم وأن نروج لها في لبنان

أضاء سفير الإمارات العربية المتحدة حمد سعيد الشامسي ورئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت المهندس جمال عيتاني، عند السابعة من مساء اليوم، صخرة الروشة، تحت شعار “صناع الأمل”، وفقا للاعلان الرسمي الذي أطلقه نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. ويستمر عرض الإضاءة، الذي حضره أعضاء مجلس بلدية بيروت وجمع من […] أقراء المزيد من المصدر