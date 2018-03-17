كرمت “الهيئة الصحية الإسلامية” النائب علي المقداد مع عدد من رؤساء البلديات والاتحادات البلدية، بمناسبة اختتام مشاريع العام 2017، باحتفال أقيم في صالة مطعم النورس في بعلبك. وبالمناسبة، تحدث المقداد، فقال: “كل الشكر لمن ساهم ويساهم في أن يبقى مجتمعنا محصنا من الأمراض والمشاكل الصحية والاجتماعية، وبالتالي يساهم في تحصين مجتمعنا المقاوم الذي يدافع مجاهدوه […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » المقداد: كلام أحمد الحريري عن بعلبك ينم عن حقد رغم أننا في حكومة واحدة وننسق مع الجميع لحماية البلد
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