باحث مصري: العلاج الكيميائي لمرض السرطان كارثة بكل المقاييس

حذر الباحث المصري، الدكتور مصطفى السيد، عضو مجلس أمناء الجامعة البريطانية في القاهرة وأستاذ النانوتكنولوجي بمعهد جورجيا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، من العلاج الكيميائي لمرض السرطان، معتبره “كارثة”. وقال السيد إن “العلاج الكيميائي لمرضى السرطان كارثة بكل المقاييس على صحة الإنسان، لقتله الخلايا السامة والخلايا الحية في جسم الإنسان”، بحسب صحيفة “صوت الأمة” المصرية. وأشار […] أقراء المزيد من المصدر