باسيل: مشكلتنا مع من استمروا 40 عاما ولم يقدموا شيئا ومن يريد أن يكون معنا في مشروع بناء الدولة نضعه في المقدمة

عقد رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، في إطار جولته في قضاء كسروان- الفتوح، لقاء في “بلازا بالاس” في بلدة طبرجا، في حضور النائب فريد الخازن، مرشحي قضاء كسروان: العميد شامل روكز، روجيه عازار وشرف بو شرف، رئيس بلدية طبرجا نبيل ناكوزي، منسقي القضاء في التيار وحشد من المناصرين. باسيل وألقى باسيل كلمة، توقف […] أقراء المزيد من المصدر