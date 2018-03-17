عقد رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، في إطار جولته في قضاء كسروان- الفتوح، لقاء في “بلازا بالاس” في بلدة طبرجا، في حضور النائب فريد الخازن، مرشحي قضاء كسروان: العميد شامل روكز، روجيه عازار وشرف بو شرف، رئيس بلدية طبرجا نبيل ناكوزي، منسقي القضاء في التيار وحشد من المناصرين. باسيل وألقى باسيل كلمة، توقف […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » باسيل: مشكلتنا مع من استمروا 40 عاما ولم يقدموا شيئا ومن يريد أن يكون معنا في مشروع بناء الدولة نضعه في المقدمة
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