بويز يعلن عزوفه عن خوض الانتخابات: المعركة في ظل القانون الحالي خدعة واحتيال على التمثيل الحقيقي

عقد الوزير السابق فارس بويز مؤتمرا صحافيا في دارته في ذوق مكايل، أعلن خلاله عزوفه عن خوض الانتخابات النيابية في دائرة كسروان الفتوح جبيل، واعدا ابناء المنطقة بالبقاء الى جانبهم. وقال: “في بداية هذه الحملة الانتخابية، كان عندي حلم ملء الفراغ في التمثيل الذي غيب منطقة كسروان الفتوح منذ العام 2005. غيبت كسروان الفتوح عن […] أقراء المزيد من المصدر