تيسير خالد: جبران باسيل مدين بالاعتذار مرتين من الشعب الفلسطيني

كتب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي مستغربا المواقف ، التي تصدر بين الحين والاخر عن وزير الخارجية اللبناني ، زعيم التيار الوطني الحر في لبنان ، والتي مسا بحقوق اللاجئين الفلسطينيين ، قائلا : جميعنا يذكر […] أقراء المزيد من المصدر