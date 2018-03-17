ذبح شقيقته بسبب «فيس بوك»

قرر المستشار أسامة عبد المنعم، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، في مصر، حبس بائع متجول، ذبح شقيقته، لأنها فقدت عذريتها بعد هروبها، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. كان اللواء ممدوح عبد المُنصف، مدير الأمن، قد تلقي بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد قيام عامل بذبح شقيقته، بإحدى القرى، وانتقلت […] أقراء المزيد من المصدر