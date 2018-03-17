رعد: حسن التعامل مع الانتخابات يقوي المقاومة

دعا عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، إلى “حسن التعامل مع الانتخابات النيابية، لنستطيع أن نغير المعادلة الداخلية، فتقوى المقاومة ويشتد عودها أكثر وتستطيع مواجهة السياسات الداخلية والاقتصادية والاجتماعية والسيادية، التي يحاول الآخرون فرضها علينا دون إرادتنا”. وشدد خلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة الدوير، على أن “هذا الاستحقاق سنتعامل معه بمسؤولية الاهتمام والمبادرة […] أقراء المزيد من المصدر