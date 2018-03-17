مباشر مباراة العين والجزيرة السبت في دوري الخليج العربي

﻿ مباشر مباراة العين والجزيرة السبت 17-3-2018 في دوري الخليج العربي [vsw id=”7Y6GOSQ0rW0″ source=”youtube” width=”425″ height=”344″ autoplay=”yes”] يلتقي فريق العين مع نظيره الجزيرة اليوم السبت 18-11-2017، في قمة مباريات الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي الإماراتي في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، والسادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وستقام المباراة على […] أقراء المزيد من المصدر