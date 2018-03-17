مقتل إسرائيليين في «دهس متعمّد» استهدف جنوداً

قتل جنديان إسرائيليان إثر عملية “دهس متعمد» نفّذها شاب فلسطيني في العشرين من عمره قرب مدخل مستوطنة “دوتان» القائمة على أراضي جنين في شمال الضفة الغربية، في وقت شهدت جل المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة والقطاع مسيرات “جمعة غضب»، خلّفت قرابة مائة جريح، وذلك للأسبوع السادس عشر على التوالي، احتجاجاً على إعلان الرئيس دونالد ترمب […] أقراء المزيد من المصدر