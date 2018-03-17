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ملاجئ “نهاية العالم” جاهزة للكوارث والحروب النووية

Posted by on March 17, 2018 0 Comment

يجري العمل حاليا على تدشين مجموعة من الملاجئ في ولاية داكوتا الجنوبية بالولايات المتحدة، لحماية 10 آلاف شخص من “نهاية العالم”. وجهزت الملاجئ بمعدات تساعد من يقطنها في البقاء على قيد الحياة في حال اندلاع حرب نووية أو اصطدام كوكب ما بالأرض. وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تحتوي الملاجئ على جميع وسائل الراحة من الأرائك […] أقراء المزيد من المصدر

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