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“واتسآب” يرضخ ويوافق أخيرا على هذا الإجراء

Posted by on March 17, 2018 0 Comment

وأشارت صحيفة “الغارديان” البريطانية إلى أن “واتسآب” تعهد أخيرا، بعدم مشاركة البيانات الخاصة مع مستخدميه مع “فيسبوك”. وكانت تقارير عديدة قد تحدثت عن احتمالية مشاركة تطبيق التراسل الشهير بيانات مستخدميه مع الشركة الأم المالكة له “فيسبوك”، والتي تستغلها الأخيرة لأغراض دعائية وإعلانية تتركز في تطبيقها للتواصل الاجتماعي الأشهر “فيسبوك”. ونقلت الصحيفة البريطانية عن مكتب المفوضية […] أقراء المزيد من المصدر

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