‎أذربيجان تحتفل بعيد نيروز

يحتفل في اذربيجان عيد نيروز بمناسبة حلول الربيع من 20 مارس بعد انتهاء الشتاء..

يحتفل نيروز على الصعيد الواسع كعيد بمناسبة قدوم الربيع وكرس لحالة مسرورة انتهاء الشتاء وقدوم الربيع.

ان الاحتفال بعيد نيروز يعني استقبال اول يوم للربيع اي رأس السنة.

يعتقد العلماء ان تاريخ هذا العيد يعود الى الازمنة القديمة. ترجع الابحاث العلمية تاريخ عيد نيوز الى اقدم الازمنة عهد زرادشت، يناهز سنه نحو 3700 سنة على الاقل و5000 سنة على الاكثر.

يشير اول مصدر كتابي ان عيد نيروز ظهر في عام 505 قبل الميلاد.

يحاول رجالات الدين الاسلامي ان يصبغوا هذا العيد صبغة دينية دائما. لكن العلماء والادباء الافذاذ كفردوسي و رودكي و ابن سينا ونظامي و سعدي و حافظ والآخرين يؤكدون ظهور عيد نيروز الى ما قبل الاسلام ايضا. يمكن الاشارة من الكتابات المكرسة لتاريخ نشوء عيد نيروز الى “سياستنامه” لنظام الملك و”نوروز نامه” عمر خيام والآخرين.

كان عيد نيروز يحتفل بشكل غير رسمي في العهد السوفييتي، لان السلطات الحكومية ما كانت تسمح له الهيئات الحكومية وكانوا يلاحقون الناس. لكن كل اسرة اذربيجانية كانت تحتفل بهذا العيد مخلصة للتقاليد الموروثة من القرون رغم كل هذا.

يبدأ انتعاش الطبيعة والحياة من نيروز ويبدأ الشعب الأذربيجاني في الاحتفال به بشكل مهيب جدا وقبل هذا بشهر. يحتفلون في كل يوم الثلاثاء بأيام ثلاثاء الماء والنار والتراب والآخر. حسب الاعتقاد الشعبي، خلال هذه الثلاثاء تنعش تتحرك الماء ومصادر الماء، تبرعم الاشجار وتنم عن قدوم الربيع.

عيد نيروز غني بالتقاليد والمباريات القديمة. ويمكن الاشارة الى التقاليد القديمة كـ”خضر الياس” (رمز الازدهار والخصوبة)، المباراة الهزلية “كوسا-كوسا” (رمز قدوم الربيع) والكهانة.

توجد عادات طيبة متعلقة بالماء والنار. تملك اذربيجان بوصفها بلد النيران بتقاليد غنية خاصة بالنيران وهذا رمز النقاوة والتزكية. قبل عيد نيروز تشب الشعاليل ويثب الكل فوق الشعاليل رغم سنهم وجنسهم في يوم الثلاثاء الأخير 7 مرات. لا تطفأ الشعاليل بالماء ابدا. بعد خمود الشعاليل يأخذ الشباب رمادها ويلقونه في مكان خارج البيت.هذا يعني ان الهموم والمعاصي لافراد الاسرة الذين وثبوا فوق الشعاليل تبعد من الاسرة بالرماد.

اما التزكية بالماء فهي مرتبطة بالرمز الحقيقي للماء. ان التقاليد المتعلقة بالماء مرتبطة بالسنة الجديدة في اذربيجان. يعتبر الشعب ان الشخص الذي يثب فوق الماء الجاري في السنة الجديدة يزكي من ذنوب السنة الماضية. مع هذا، فان كل افراد الاسرة يرشون الماء على بعضهم البعض قبل النوم في الليلة الاخيرة للسنة الماضية. على ما يحكى ان كل المياء الجارية تقف في يوم الثلاثاء الاخير ويسجدها الجميع وتنحني الاشجار ايضا. اذا يشرب كل شخص من هذا الماء في ليلة السنة الجديدة فيصبح بمنأى من كل الامراض في السنة الجديدة.

يأتي نيروز اوجه في آن قدوم السنة الجديدة. في هذه اللحظة يطلقون النار من البنادق والمدفعية تكريما لنيروز حسب التقاليد القديمة. كتب دوبروفين في القرن التاسع عشر: “كانت تعلن الطلقات الى السماء في المدن والقرى الاذربيجانية قدوم الربيع.” فى سنة 1637 كان يكتب آدام اولياري الذي شارك في احتفاليات عيد نيروز في اذربيجان: “كان المنجم يقيس ارتفاع الشمس بواسطة الجهاز الفلكي والاسطرلاب واعلن في لحظة استواء النهار بالليل: حلت السنة الجديدة” ولتوه بدأت الطلقات وارتفعت اصداء الموسيقى من ابراج وسور المدينة. فبدأ عيد الربيع”.

يركز الاذربيجانيون انتباههم اساسا على إعداد المائدة العيدية. يجب ان تكون على المائدة 7 انواع من المأكولات التي تبدأ أسماءها بحرف “س” بالاذربيجانية. كما يجب ان تكون على المائدة سوماخ والحليب وسماني (النبات) وسبزي والخ… الى جانب هذا توضع على المائدة مرآة وشموع، يضعون البيوض الملونة على المرآة. لها معناها الرمزي: يعني الشمع النار والضوء (الذي يحمي الانسان من الحسد)، والمرآة رمز الوضوح.

حسب التقاليد، يجب ان يحتفل الجميع باول يوم من العيد في بيوتهم. يقولون، ان لم يحتفل الشخص بهذا اليوم في بيته سيغيب عن البيت خلال 7 سنوات.” في الماضي ما كانوا يغلقون ابواب الفناء. ولا يطفؤون الانوار طوال الليلة في اول يوم من راس السنة لان النار والضوء المطفئين علامة سوء الحظ.

مع الاحتفال بعيد نيروز كان الفلاحون يحددون كيف تمر السنة الجديدة: جافة او ممطرة، ودرجة الخصوبة. حسب العادات يعتبرون اليوم الاول من نيروز ربيعا والثاني صيفا والثالث خريفا والرابع شتاء. اذا يمر اليوم الاول بلا مطر ورياح فهذا يعني ان هذا الربيع سيكون ملائما للاعمال الزراعية. على النقيض، اذا يشهد هذا اليوم المطر والرياح فيكون طول الربيع هكذا. وكانوا يحددون سير الصيف والخريف والشتاء في الايام الثلاثة الباقية.

أعلنت الجمعية العامة، بموجب قرارها 64/253 ، يوم 21 آذار/مارس يوما دوليا للنوروز، بناء على مبادرة قدمتها في عام 2010 عدة بلدان (أذربيجان وأفغانستان وألبانيا وجمهورية إيران الإسلامية وتركمانستان وتركيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان والهند) بغرض مشاركة هذا العيد مع بلدان العالم وشعوبه.

وعيد نوروز – الذي سُجل في عام 2009 على القائمة النموذجية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية بوصفه تقليد ثقافي تحتفل به الكثير من شعوب – هو مناسبة قديمة تحدد اليوم الأول من فصل الربيع وتجدد الطبيعة. ويعزز هذا العيد قيم السلام والتضامن بين الأجيال وداخل الأسر، بالإضافة إلى المصالحة وحسن الجوار، وبالتالي المساهمة في التنوع الثقافي والصداقة بين الشعوب والمجتمعات.