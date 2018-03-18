اعتقال 4 أشخاص بالدنمارك بعد ذبح خروف فــي شقتهم

اعتقلت الشرطة الدنماركية فــي مـــديـنـة ألبورغ، شـــمـــال شـــرق الـــبـلاد، أربعة رجـــال بعد تلقيها اتصالا مــن أحد السكان، الذي رصد جر خروف حي نحو إحدى الشقق، ليتبين أنه تم ذبحه، مـــا يعد مخالفة قانونية. وأثارت رؤية خروف حي يجر نحو الشقة استغراب السكان، كون اقتناء الحيوانات، غير الكلاب والقطط الأليفة، ليس مسموحاً، هذا إلــى جانب منع […] أقراء المزيد من المصدر