فادي سعد من البترون: لا تصوتوا بناء لكيدية بل لمرشحين يحملون صوتكم الى حيث يجب أن يصل

أكد مرشح حزب القوات اللبنانية عن منطقة البترون الدكتور فادي سعد “أن اداء وزراء الحزب ونوابه منذ 2005 وحتى اليوم هو الأداء الحقيقي للحزب، وهذا هو الأهم، لأن هذا الأداء الصحيح والذي لا تشوبه شائبة هو الأداء الذي يبني دولة خلافا لأداء بعض السياسيين الذي لا يتقنون الا سوء استعمال السلطة”. كلام سعد جاء خلال […] أقراء المزيد من المصدر