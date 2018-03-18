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فادي سعد من البترون: لا تصوتوا بناء لكيدية بل لمرشحين يحملون صوتكم الى حيث يجب أن يصل

Posted by on March 18, 2018 0 Comment

أكد مرشح حزب القوات اللبنانية عن منطقة البترون الدكتور فادي سعد “أن اداء وزراء الحزب ونوابه منذ 2005 وحتى اليوم هو الأداء الحقيقي للحزب، وهذا هو الأهم، لأن هذا الأداء الصحيح والذي لا تشوبه شائبة هو الأداء الذي يبني دولة خلافا لأداء بعض السياسيين الذي لا يتقنون الا سوء استعمال السلطة”. كلام سعد جاء خلال […] أقراء المزيد من المصدر

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