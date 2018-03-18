إحتفل اتحاد بلديات جبل عامل، بتخريج دورات تدريب مهني وحرفي وثقافي، في حسينية بلدة مركبا، برعاية النائب علي فياض، وحضور ممثل وزير المالية علي حسن خليل يحيى جابر، رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي الزين، مسؤول العمل البلدي في “حزب الله” الشيخ فؤاد حنجول، فاعليات بلدية وكشفية وحزبية، ممثلي عدد من الجمعيات وحشد من المعنيين […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » فياض: حزب الله لا يخاف النقد إنما تتعرض المقاومة لافتراءات هي جزء من حملة أميركية صهيونية تريد تشويهها
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!