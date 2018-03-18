مجلة أمريكية سياسية تنشر صور عارية للرئيس الامريكي ترامب

أعادت مجلة “نيويوركر” السياسية الأمريكية، هذا الأسبوع، نشر صور عري الرئيس دونالد ترامب، لكن هذه المرة غلافًا رئيسيًا يُصوّره أثناء مؤتمر صحفي، وبجملة من الإشارات التي يفهمها الأمريكيون كإيحاءات معنوية مسيئة. الصورة التي نزلت الأسواق، يوم أمس الأول، أثارت موجة لم تنقطع من التحليلات والتعقيبات، في توقيتها وتفاصيلها. وقد أعطت المجلة للموضوع عنوانًا بكلمة واحدة […] أقراء المزيد من المصدر