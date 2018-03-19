الحريري تابعت لقاءاتها مع العائلات في صيدا وعرضت معهم الاستحقاق الانتخابي واوضاع المدينة

تابعت النائبة بهية الحريري لقاءاتها مع العائلات في مدينة صيدا لوضعهم في اجواء الاستحقاق الانتخابي في دائرة الجنوب الاولى “صيدا – جزين، وللاستماع الى آرائهم بهذا الخصوص وللتداول معهم في اوضاع وشؤون المدينة. وعقدت في هذا الاطار لقاء مع المهندس خضر بديع وعائلته في منزلهم في الهلالية بحضور نجله عضو المجلس البلدي لمدينة صيدا الدكتور […] أقراء المزيد من المصدر