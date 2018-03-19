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الحريري تابعت لقاءاتها مع العائلات في صيدا وعرضت معهم الاستحقاق الانتخابي واوضاع المدينة

Posted by on March 19, 2018 0 Comment

تابعت النائبة بهية الحريري لقاءاتها مع العائلات في مدينة صيدا لوضعهم في اجواء الاستحقاق الانتخابي في دائرة الجنوب الاولى “صيدا – جزين، وللاستماع الى آرائهم بهذا الخصوص وللتداول معهم في اوضاع وشؤون المدينة. وعقدت في هذا الاطار لقاء مع المهندس خضر بديع وعائلته في منزلهم في الهلالية بحضور نجله عضو المجلس البلدي لمدينة صيدا الدكتور […] أقراء المزيد من المصدر

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