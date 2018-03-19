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السيان احتفل بعيد مار يوسف في بشري وافتتاح متحف الأصداف البحرية في دير الآباء الكرمليين

Posted by on March 19, 2018 0 Comment

احتفل النائب الرسولي لطائفة اللاتين في لبنان المطران سيزار السيان يعاونه المطران السابق بولس دحدح، الرئيس الإقليمي للرهبان الكرمليين في لبنان الأب ريمون عبدو والآباء ناجي يحشوشي وأيوب يعقوب ولفيف من الكهنة الكرمليين، بالذبيحة الإلهية بمناسبة عيد مار يوسف. وبالمناسبة ألقى المطران السيان عظة تناول فيها مزايا القديس يوسف، كما تناول رسالة الرهبان الكرملين في […] أقراء المزيد من المصدر

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