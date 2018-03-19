المشنوق زار عشائر العرب في دوحة عرمون: صوتوا بكثافة كي لا تسلموا قرار بيروت الى خصومها

وصف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الانتخابات المقبلة في 6 أيار بأنها “بسيطة في التصويت وصعبة في احتساب النتائج، والصوت التفضيلي أساسي فيها”. وقد زار المشنوق دارة آل زهران في دوحة عرمون، وكان في استقباله عدد من وجهاء عشائر عرب خلدة وعرمون، وتحدث عدد منهم فشكروه على اهتمامه بمطالب أهل المنطقة. وأكد أمامهم أن “التصويت […] أقراء المزيد من المصدر