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المشنوق زار عشائر العرب في دوحة عرمون: صوتوا بكثافة كي لا تسلموا قرار بيروت الى خصومها

Posted by on March 19, 2018 0 Comment

وصف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الانتخابات المقبلة في 6 أيار بأنها “بسيطة في التصويت وصعبة في احتساب النتائج، والصوت التفضيلي أساسي فيها”. وقد زار المشنوق دارة آل زهران في دوحة عرمون، وكان في استقباله عدد من وجهاء عشائر عرب خلدة وعرمون، وتحدث عدد منهم فشكروه على اهتمامه بمطالب أهل المنطقة. وأكد أمامهم أن “التصويت […] أقراء المزيد من المصدر

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