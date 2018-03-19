الهيئة الوطنية لشؤون المرأة شاركت في جنيف بمناقشة التقرير الوطني حول تطبيق العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

شاركت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ممثلة بأمينة السر وعضو المكتب التنفيذي المحامية كوليت الحايك مسعد، ضمن وفد لبناني، في مناقشة التقرير الوطني حول تطبيق العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ICCPR، ضمن انعقاد الدورة 122 للجنة حقوق الإنسان في جنيف. وضم الوفد اللبناني من وزارة العدل: المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري، والقاضية رنا […] أقراء المزيد من المصدر