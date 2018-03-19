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باسيل من غزير: سنحاسب في يوم الانتخابات كل من يغشنا ولن نعود الى زمن الوصاية والاقطاع

Posted by on March 19, 2018 0 Comment

Download باسيل من غزير: سنحاسب في يوم الانتخابات كل من يغشنا ولن نعود الى زمن الوصاية والاقطاع الإثنين 19 آذار 2018 الساعة 11:26 إنتخابات نيابية AddThis Sharing Buttons Share to Facebook1Share to TwitterShare to WhatsAppShare to ارسال ايميلShare to طباعةShare to المزيد وطنية – أكد رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، من […] أقراء المزيد من المصدر

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