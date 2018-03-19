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بن_سلمان: لا توجد نصوص شرعية تفرض على النساء ارتداء العباءة وغطاء الرأس الأسود

Posted by on March 19, 2018 0 Comment

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إنه إذا عاش خمسين عاماً، فالمتوقع أن يحكم البلاد، وأضاف: “ولن يُوقفني شيء إلا الموت”، وتعهَّد بالقضاء على فكر جماعة الإخوان المسلمين. تصريحات بن سلمان، جاءت خلال مقابلة له في برنامج “60 دقيقة”، الذي تذيعه شبكة “سي بي إس” الأمريكية، الأحد، وذلك قبيل أيام من زيارته واشنطن. وردّاً […] أقراء المزيد من المصدر

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