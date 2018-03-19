كرم مكتب شؤون المرأة – حركة أمل، في خربة سلم الأمهات في عيدهن، برعاية وحضور وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين، النائب أيوب حميد، وفاعليات بلدية واختيارية ومسؤولي المناطق والشعب وشؤون المرأة وكشافة الرسالة الاسلامية ووفد من الهيئات النسائية في حزب الله وحشود من الحركيات، في منتجع العوالي في بلدة تولين. بعد النشيد […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » حميد من خربة سلم : ننتظر الاستحقاق رغم كل التهويل من وراء الحدود لارباك الداخل اللبناني
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!