قمة اليخت السرية.. الكشف عن لقاء جمع أبرز زعماء العرب مع رجل ترامب وتخطيطهم للقضاء على تركيا وإيران

كشف موقع ميدل إيست آي البريطاني أنَّ جورج نادر، رجل الأعمال اللبناني الأميركي، والشخص المُدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال الذي يتعاون مع المحقق الخاص روبرت مولر في تحقيقه حول ممولي حملة دونالد ترامب، قد نظَّم قمة سرية للزعماء العرب على يخت في البحر الأحمر أواخر عام 2015.

واقترح نادر حينئذٍ على القادة الذين اجتمعوا على متن اليخت أنَّ عليهم إنشاء مجموعة إقليمية نخبوية مكونة من 6 دول، التي من شأنها أن تحل محل مجلس التعاون الخليجي (GCC) وجامعة الدول العربية التي تلفظ أنفاسها.

وقال نادر إنَّ هذه المجموعة من الدول يمكن أن تصبح قوية في المنطقة بما يسمح “للحكومة الأميركية بالاعتماد عليها” لمواجهة نفوذ تركيا وإيران، وفقاً لمصدرين اطلعا على الاجتماع.

جمع نادر محمد بن سلمان الذي كان آنذاك ولي ولي العهد في السعودية، ومحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، وعبدالفتاح السيسي الرئيس المصري، والأمير سلمان ولي عهد البحرين، والملك عبدالله ملك الأردن، على متن اليخت.

كان من المخطط أن تشكّل دولهم، بالإضافة إلى ليبيا التي لم تكن ممثلة في القمة السرية، النواة المؤيدة للولايات المتحدة والدول الموالية لإسرائيل.

وأخبر نادر الزعماء بأنه “إذا وافقتم على ذلك، فسأحاول أنا الضغط على واشنطن”، وذلك بحسب ما ذكره مصدران اطلعا على الاجتماع لميدل إيست آي. وأضاف المصدران أن أولئك الذين حضروا قد أعجبوا بالفكرة.

ويذكر موقع ميدل إيست آي أيضاً أنَّ نادر كان قد أجرى اتصالات متكررة في العامين الماضيين مع الحرس الثوري الإيراني، وذلك حول مشروع قانون في الكونغرس الأميركي يعد بمجموعة جديدة من العقوبات ويعرقل دخول طهران إلى منظمة التجارة العالمية.

وقد أسس نادر هذا الرابط بمساعدة الزعيم الشيعي العراقي عمار الحكيم وجماعته، ومن المعتقد أنَّ الحرس الثوري الإيراني قد استعان بنادر لتمرير رسائل إلى دول الشرق الأوسط، حسب ما أفادت مصادر لميدل إيست آي.

كيف كان ترامب جزءاً أساسياً من المخطط؟

عُقدت القمة السرية على البحر الأحمر قرب نهاية السنة الأولى من حكم الملك سلمان، عندما كان ابنه محمد ولي ولي العهد فقط.

وكان عائق بن سلمان الرئيسي للوصول للعرش السعودي هو ابن عمه الأكبر محمد بن نايف، الذي كان وليّ العهد والمفضل لدى المؤسسة الأمنية في واشنطن. وأصبح محمد بن سلمان ولي العهد في يونيو/حزيران 2017، بعدما خلع والده بن نايف.

وكان ترامب قد أعلن ترشحه قبل ذلك بعدة شهور في يونيو/حزيران 2015 عندما كانت مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون تتقدم جميع صناديق الاقتراع. كان السعوديون والإماراتيون يظنون أنَّ فوزها سيضمن الالتزام بالصفقة النووية التي أبرمها باراك أوباما مع إيران، وأنَّها ستكون أكثر تشككاً في خططهم للضغط على المنطقة.

لذا من الواضح أنَّ هؤلاء القادة العرب قرروا في أواخر عام 2015 أنَّ الورقة البديلة تتمثل في مرشحٍ كترامب، الذي يمكنه أقراء المزيد من المصدر