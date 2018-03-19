نجاد محذراً خامنئي من استياء الشعب: الفقراء يصطفون بالطوابير… لبيع كُلاهم

طهران، بروكسيل – وكالات – حذّر الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، في رسالة بعثها إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، من أن استياء الشعب الإيراني من إدارة الدولة “بلغ ذروته»، متهماً السلطات القضائية والأمنية بظلم الشعب. ونشر موقع “بهار نيوز» الإخباري، المعروف بقربه من نجاد، أمس رسالتين بعثهما الأخير إلى خامنئي في 13 فبراير الماضي […] أقراء المزيد من المصدر