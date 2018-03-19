هبوط الذهب مع بقاء الدولار قويا

واصلت أسعار الذهب خسائرها للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الاثنين وسجلت أقل مستوى فيما يزيد على أسبوعين مع بقاء الدولار مدعوما إذ يتوقع المستثمرون أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأسبوع الحالي.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1310.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش. وهبط المعدن الأصفر إلى 1307.51 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أقل مستوى منذ أول مارس .

ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل 0.2 بالمئة إلى 1309.40 دولار للأوقية.

يبدأ اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية اليوم ويستمر يومين ومن المتوقع ان يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي خلاله أسعار الفائدة للمرة الأولى في العام الجاري.

وارتفع الدولار مقابل سلة من العملات اليوم مع ترقب المتعاملين لاجتماع مجلس الاحتياطي وتنامي خطر الحماية التجارية وسط استمرار حالة القلق في السوق.

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