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احتراق سيارة في كوثرية السياد

Posted by on March 20, 2018 0 Comment

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن احتراق سيارة نوع BMW لون اسود لصاحبها (ن.ابراهيم) في كوثرية السياد، وعمل الدفاع المدني على اطفائها واقتصرت الاضرار على الماديات. أقراء المزيد من المصدر

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