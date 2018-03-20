احتراق سيارة في كوثرية السياد

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن احتراق سيارة نوع BMW لون اسود لصاحبها (ن.ابراهيم) في كوثرية السياد، وعمل الدفاع المدني على اطفائها واقتصرت الاضرار على الماديات. أقراء المزيد من المصدر