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الجمعيات العمومية للمعلمين أقرت الاضراب التحذيري في 22 الجاري والاعتصام تزامنا مع جلسة لجنة المال

Posted by on March 20, 2018 0 Comment

عقدت الجمعيات العمومية في كل المحافظات بدعوة من المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان للتصويت على توصية المجلس التنفيذي “اعلان الاضراب العام الخميس 22/3/2018 والاعتصام” اثناء انعقاد جلسة لجنة المال والموازنة، التي ستبحث في الموازنة للعام 2018، والذي “دس فيه مشروع قانون من شأنه تقسيط الدرجات الست لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة التي أقرها […] أقراء المزيد من المصدر

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