الجمعيات العمومية للمعلمين أقرت الاضراب التحذيري في 22 الجاري والاعتصام تزامنا مع جلسة لجنة المال

عقدت الجمعيات العمومية في كل المحافظات بدعوة من المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان للتصويت على توصية المجلس التنفيذي “اعلان الاضراب العام الخميس 22/3/2018 والاعتصام” اثناء انعقاد جلسة لجنة المال والموازنة، التي ستبحث في الموازنة للعام 2018، والذي “دس فيه مشروع قانون من شأنه تقسيط الدرجات الست لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة التي أقرها […] أقراء المزيد من المصدر