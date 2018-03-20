آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » الوليد بن طلال عن توقيفه: أُسامح وأنسى.. وخرجتُ باتفاق سري

الوليد بن طلال عن توقيفه: أُسامح وأنسى.. وخرجتُ باتفاق سري

Posted by on March 20, 2018 0 Comment

أكد الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال أنه سامح في قضية احتجازه لفترة ثلاثة أشهر مع آخرين على خلفية قضايا فساد، نافياً المزاعم التي تحدثت عن تخليه عن أملاكه مقابل حريته. جاء ذلك في مقابلة مع تلفزيون”بلومبرغ»، بُثّت أمس، هي الأولى للوليد بن طلال منذ إطلاق سراحه في يناير الماضي بعد احتجازه منذ الرابع من […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com