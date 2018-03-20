الوليد بن طلال عن توقيفه: أُسامح وأنسى.. وخرجتُ باتفاق سري

أكد الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال أنه سامح في قضية احتجازه لفترة ثلاثة أشهر مع آخرين على خلفية قضايا فساد، نافياً المزاعم التي تحدثت عن تخليه عن أملاكه مقابل حريته. جاء ذلك في مقابلة مع تلفزيون”بلومبرغ»، بُثّت أمس، هي الأولى للوليد بن طلال منذ إطلاق سراحه في يناير الماضي بعد احتجازه منذ الرابع من […] أقراء المزيد من المصدر