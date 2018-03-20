تذكير من الداخلية: مهلة العودة عن الترشح تنتهي منتصف ليل 21 الحالي والمنسحبون 9 حتى اليوم

ذكرت وزارة الداخلية والبلديات أن “مهلة العودة عن الترشح للانتخابات النيابية 2018 تنتهي منتصف ليل الثلاثاء 21 آذار”. واشارت في بيان، الى انه “على المرشحين الراغبين في الانسحاب التوجه الى مديرية الشؤون السياسية مصطحبين إيصال الترشح وتصريح بالانسحاب موقع ومصدق لدى كاتب العدل. وبلغ عدد المنسحبين رسميا حتى اليوم تسعة وهم: – محمد علي محمد […] أقراء المزيد من المصدر