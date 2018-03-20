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جريصاتي في كتاب الى فهد: لتعميم كتابنا على القضاة بأن حقوقهم واستقلاليتهم الدستورية بأياد امينة

Posted by on March 20, 2018 0 Comment

وجه وزير العدل سليم جريصاتي كتابا الى رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد جاء فيه: “ان القضاء هيبة لان السلطة هيبة، وان يعتكف بعض قضاة لبنان اليوم عن اداء رسالة العدالة السامية رغما عن البيانين الصادرين عن مجلس القضاء الاعلى، يحمل اكثر من دلالة قد يكون اقلها عدم انتظام العلاقة بين قضاة لبنان ومجلس […] أقراء المزيد من المصدر

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