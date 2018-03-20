شهيب ردا على أرسلان: همنا أن تدفع وزارة المهجرين الحقوق لأصحابها بعيدا عن أي محسوبية أو غايات انتخابية

رد النائب أكرم شهيب على وزير المهجرين طلال ارسلان بالبيان الآتي: “اضطرنا صاحب المعالي وزير المهجرين الحالي لتبيان الحقيقة أن نعرض ما يلي: نؤكد أننا مصرون أن تدفع كل المستحقات للناس على قاعدة حقوقهم المشروعة وليس على أساس الاستنسابية والزيارات الانتخابية، ونحن مع دفع كامل المستحقات لكل المستحقين فورا من خلال صندوق المهجرين كما ينص […] أقراء المزيد من المصدر