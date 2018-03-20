عواد وحواط والدكاش جالوا في جبيل: الالفة ركيزة العيش المشترك وتؤسس لعودة الفكر الواحد للجبيليين

جال مرشحو جبيل محمود عواد وزياد حواط وشوقي الدكاش على بلدات القضاء، تلبية لدعوات الفاعليات وللمشاركة في الاحتفال بعيد مار يوسف. وبعد المشاركة في مهرجان بلدة جاج الذي أقيم بعد قداس مار يوسف في كنيسة سقي لحفد، ألقيت كلمات لعواد وحواط ودكاش، شددوا فيها على أهمية “عودة الألفة التي هي ركيزة العيش المشترك والتي تؤسس […] أقراء المزيد من المصدر