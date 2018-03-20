كتلة المستقبل: التصويت للوائحنا تصويت لمشروع النهوض بلبنان وحمايته من تداعيات الازمات المحيطة

عقدت كتلة “المستقبل” النيابية اجتماعها في “بيت الوسط”، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، واستعرضت الاوضاع من مختلف جوانبها، وأصدرت في نهاية الاجتماع بيانا تلاه النائب الدكتور محمد الحجار، توقفت فيه الكتلة امام “الذكرى الثالثة عشرة لانتفاضة الاستقلال التي قام بها الشعب اللبناني في الرابع عشر من آذار 2005، واضعا من خلالها حدا لنظام الوصاية السورية الامنية […] أقراء المزيد من المصدر