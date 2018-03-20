لن تصدقوا الراتب الخيالي الذي تتقاضاه إيفانكا ترامب!

من المعروف أنّ إيفانكا ترامب تعمل مستشارة لوالدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دون مقابل، لكنها تتقاضى راتباً خيالياً من مجموعة الشركات الضخمة التي تملكها الأسرة. وتعتبر إيفانكا البالغة من العمر 36 عاماً، من أعلى النساء دخلاً في الولايات المتحدة، حيث تتقاضى رواتباً سنوية كبيرة ثابتة، من شركات والدها وزوجها جاريد، الذي يعتبر من أساطين قطاع […] أقراء المزيد من المصدر