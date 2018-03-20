آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » والد دونالد ترامب يخشى على حياته في وطنه أفغانستان

والد دونالد ترامب يخشى على حياته في وطنه أفغانستان

Posted by on March 20, 2018 0 Comment

عندما وضعت زوجة أسد الله بويا مولودها الثالث في قرية صغيرة في أفغانستان، فكرت هي وزوجها على الفور في تسميته “دونالد ترامب”. وقال والد الطفل، بويا “أحب شخصية دونالد ترامب، وأعتقد أنه من أفضل رجال الأعمال في المجال الاقتصادي كما أنه عظيم في السياسة”. وتابع “أطلقنا على مولودنا الثالث اسم دونالد ترامب، بعدما خرج إلى […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com