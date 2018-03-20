والد دونالد ترامب يخشى على حياته في وطنه أفغانستان

عندما وضعت زوجة أسد الله بويا مولودها الثالث في قرية صغيرة في أفغانستان، فكرت هي وزوجها على الفور في تسميته “دونالد ترامب”. وقال والد الطفل، بويا “أحب شخصية دونالد ترامب، وأعتقد أنه من أفضل رجال الأعمال في المجال الاقتصادي كما أنه عظيم في السياسة”. وتابع “أطلقنا على مولودنا الثالث اسم دونالد ترامب، بعدما خرج إلى […] أقراء المزيد من المصدر