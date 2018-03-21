أحمد الحريري من بيروت: بعض اللوائح تخدم مشروع حزب الله ونحذر من خطف قرار بيروت والسيطرة عليه

قام الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري، بجولة في العاصمة بيروت أمس، رافقه فيها المنسق العام للتيار في بيروت وليد دمشقية، واستهلها من الناعمة بتلبية دعوة عيسى الهيبة إلى لقاء صباحي، حضره مرشحو “تيار المستقبل” في بيروت: رولا الطبش، ربيع حسونة، زاهر عيدو، علي الشاعر ونزيه نجم، الأمين العام المساعد للشؤون الداخلية العميد محمود الجميل، […] أقراء المزيد من المصدر