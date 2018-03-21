أطلق وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لمناسبة عيد الأمهات، مبادرة مهمة للمرأة اللبنانية، حيث أعلن في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الخارجية عن تقدمه للحكومة بمشروع قانون يجيز للمرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني حق منحها الجنسية اللبنانية لأولادها باستثناء دول الجوار للبنان منعا للتوطين، وما يمنع عن المرأة يمنع عن الرجل باستثناء هذه الدول. […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » باسيل أعلن تقدمه للحكومة بمشروع قانون يجيز للمرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني حق منحها الجنسية لأولادها باستثناء دول الجوار
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