زهرا عن ملف الكهرباء: لماذا لم يقر مجلس الوزراء مبلغ ال700 مليار لو كان نظيفا؟

عقد النائب انطوان زهرا مؤتمرا صحافيا اليوم في مجلس النواب تحدث فيه عن الكهرباء وتمويلها. وقال: “عندما نأتي على سيرة الكهرباء، يكهرب البعض ويصدر ردة فعل. سبق أن قلت “اذا بدك تكذب، ابعد شهودك”، وانا شهودي المحاضر، محاضر مجلس النواب لعام 2011. عندما أقر القانون 181 رد مستشار أصبح برتبة وزير، ليبقى الوزير الاصلي يمارس مهماته، بأنه اذا اردت ان تذكب عليك ان تخبىء الجريدة الرسمية. هل تناولت القانون من بعيد او قريب، او مجريات الموضوع؟ الذين استحوا ماتوا”.

وعرض زهرا موضوع الكهرباء منذ سنة 2010، “حيث نمي الينا انه جرى تفاهم وتوقيع بالاحرف الاولى بين شركة تركية ووزير الطاقة لاستئجار البواخر، ولم يكن الموضوع قد طرح على مجلس الوزراء في ذلك الوقت. تكلمت في الاعلام فرد الوزير المعني، بأن هناك بعض الاغبياء يتكلمون في ما لا يعرفونه، وأجبته بأن الغبي هو من يستغبي الناس. وبعد شهر استأذن مجلس الوزراء بأننا بحاجة الى استجرار طاقة من محطات هي البواخر. وعندما اعطي الاذن شرط اجراء مناقصة دولية، نشر الخبر في جريدة لبنانية تكتب بالفرنسية، على اساس أننا هكذا نلبي الشروط، وحصل ما حصل، وكانت سجالات”.

وذكر بأنه عند مناقشة حكومة الرئيس ميقاتي، قلت له إذا كان الحل بالبواخر يا دولة الرئيس، فلماذا نرمي الاموال في البحر؟ اشتروا بواخر. وبالتالي لم يكن مقصدنا يوما تعطيل الحلول، وانما التفتيش عن مصلحة المواطن اللبناني والمالية العامة. عدنا الى خبرية مناقصة مقدمي الخدمات وحصل سجال، وقلنا ان هناك مصالح شخصية في الموضوع، واستفهم مني الرئيس بري، وهذا الامتياز يحتاج الى قانون بموجب الدستور. فهل اعطاء شركات مقدمي الخدمات الحق الحصري على اربع سنوات بالصيانة والجباية والخدمات هو امتياز ام لا؟ لذلك جرت المناقصة، ورست على الشركات التي اختارها الوزير المختص، وعادت مراسلاته 3 مرات من وزارة المال مع الرفض لان هذه مخالفة للدستور”.

وأضاف زهرا: “إن مؤسسة كهرباء لبنان تخسر وتغطيها الدولة اللبنانية، وكل عملها يجب ان يكون من خلال ادارة المناقصات، لأنها اموال عامة وليست خاصة، وان نصف الدين العام البالغ 80 مليار دولار حاليا نخصصه لدعم كهرباء لبنان، مع فوائد اكثر من 38 مليارا من اصل 79 مليارا”.

وتابع: “بالنسبة الى البواخر، هناك قرار لمجلس الوزراء صدر عام 2010، وعلى اساسه اقر القانون 111، قانون برنامج على اربع سنوات، واشكر الوزير لانه نشره ولكن لم يكن هناك لزوم ليتعذب. قلت ماذا حصل من كلام وليس كيف صدر القانون. وهناك شروط لهذا القانون:

اولا: شكلت لجنة وزارية من اجل اعادة النظر في القانون 462، أي الهيئات الناظمة خلال ستة اشهر، وتشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وهذه الوزارة في عهدة الفريق السياسي نفسه منذ أقراء المزيد من المصدر